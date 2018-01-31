Защита обжаловала приговор российскому наемнику Агееву

КИЕВ. 31 января. УНН. Защита подала апелляционную жалобу на приговор Новоайдарского суда Луганской области, который приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации Виктора Агеева за участие в террористической организации и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом рассказал УНН его адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня по почте направил (апелляционную жалобу на приговор Агееву - ред.) в Апелляционный суд Луганской области", - сказал он.

Чевгуз рассказал, что в апелляционной жалобе защита просит отменить приговор и вынести новое решение, выбрать другую квалификацию совершенного преступления и меньшую меру наказания.

"ЛНР\ДНР" не признана террористическая организация никаким законодательным актом, ни Верховным судом, это мнение прокурора. Там есть другая статья, более мягкая, которая предусматривает наказание от 3 до 8 лет", - пояснил адвокат.

Напомним, гражданина России Виктора Агеева Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, 25 июня 2017 пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе задержали группу российских диверсантов, среди которых - представитель РФ из Алтайского края.

Сам задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что работал в Украине по контракту, который подписал в марте 2017 года в части, размещенной в городе Новочеркасск Ростовской области РФ.