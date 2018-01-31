Регистрация | Вход |
USD: 28,01 -0,2377  EUR: 34,79 -0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 31 января 2018 19:51
Получить тестовый доступ
Суд избирает меру пресечения участнице схемы "вышки Бойко"
Эксклюзивные новости
Германия планирует запустить собственный LNG-терминал для уменьшения зависимости от российского газа
Германия планирует запустить собственный LNG-терминал для уменьшения зависимости от российского газа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Защита обжаловала приговор российскому наемнику Агееву

Защита обжаловала приговор российскому наемнику Агееву

КИЕВ. 31 января. УНН. Защита подала апелляционную жалобу на приговор Новоайдарского суда Луганской области, который приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации Виктора Агеева за участие в террористической организации и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом рассказал УНН его адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня по почте направил (апелляционную жалобу на приговор Агееву - ред.) в Апелляционный суд Луганской области", - сказал он.

Чевгуз рассказал, что в апелляционной жалобе защита просит отменить приговор и вынести новое решение, выбрать другую квалификацию совершенного преступления и меньшую меру наказания.

"ЛНР\ДНР" не признана террористическая организация никаким законодательным актом, ни Верховным судом, это мнение прокурора. Там есть другая статья, более мягкая, которая предусматривает наказание от 3 до 8 лет", - пояснил адвокат.

Напомним, гражданина России Виктора Агеева Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, 25 июня 2017 пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе задержали группу российских диверсантов, среди которых - представитель РФ из Алтайского края.

Сам задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что работал в Украине по контракту, который подписал в марте 2017 года в части, размещенной в городе Новочеркасск Ростовской области РФ.

Источник: УНН
Теги: суд, наемники, приговор, апелляция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.