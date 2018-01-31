Все украинцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться и удерживать автомобиль

КИЕВ. 31 января. УНН. Правительство обеспечило право лиц с инвалидностью на льготы на бесплатную парковку и хранение транспортных средств, передает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.

Так, в частности, на своем заседании 31 января правительство утвердило постановление КМУ “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2011 года № 585”.

Согласно документу, льготы на бесплатную парковку и хранение транспортных средств распространено на всех лиц с инвалидностью, а не только с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, в 2017 году потребности на реабилитационные средства для людей с инвалидностью были полностью профинансированы.