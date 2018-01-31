Суд решил допросить Саакашвили по делу экс- "беркутовцев"

КИЕВ. 31 января. УНН. Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в деле по обвинению пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 года. Такое решение сегодня объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей Дячук, удовлетворив таким образом ходатайство стороны обвинения, передает корреспондент УНН.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: данное ходатайство (стороны обвинения - ред.) удовлетворить. Изменить порядок исследования доказательств для допроса гражданина Саакашвили", - сказал С.Дячук.

Стоит отметить, что инициатором допроса М.Саакашвили выступила сторона обвинения по делу. В частности, прокуроры мотивировали необходимость вызова на допрос М.Саакашвили тем, что его фамилия неоднократно упоминается в итальянском документальном фильме о событиях на Майдане зимой 2014 года.

Кроме того, в подкрепление своих доводов прокуроры добавили заявление М.Саакашвили, в котором тот сам просит суд его допросить, чтобы снять все возможные инсинуации, связанные с событиями вокруг своей персоны. Прокуроры отметили, что по просьбе М.Саакашвили его допрос может состояться 13 февраля.

В сегодняшнем судебном заседании были допрошены еще трое пострадавших. Следующее заседание состоится 6 февраля в 11:30.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский райсуд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.