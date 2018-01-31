Регистрация | Вход |
USD: 28,01 -0,2377  EUR: 34,79 -0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 31 января 2018 19:49
Получить тестовый доступ
Суд избирает меру пресечения участнице схемы "вышки Бойко"
Эксклюзивные новости
Германия планирует запустить собственный LNG-терминал для уменьшения зависимости от российского газа
Германия планирует запустить собственный LNG-терминал для уменьшения зависимости от российского газа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд решил допросить Саакашвили по делу экс- "беркутовцев"

Суд решил допросить Саакашвили по делу экс- "беркутовцев"

КИЕВ. 31 января. УНН. Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в деле по обвинению пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 года. Такое решение сегодня объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей Дячук, удовлетворив таким образом ходатайство стороны обвинения, передает корреспондент УНН.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: данное ходатайство (стороны обвинения - ред.) удовлетворить. Изменить порядок исследования доказательств для допроса гражданина Саакашвили", - сказал С.Дячук.

Стоит отметить, что инициатором допроса М.Саакашвили выступила сторона обвинения по делу. В частности, прокуроры мотивировали необходимость вызова на допрос М.Саакашвили тем, что его фамилия неоднократно упоминается в итальянском документальном фильме о событиях на Майдане зимой 2014 года.

Кроме того, в подкрепление своих доводов прокуроры добавили заявление М.Саакашвили, в котором тот сам просит суд его допросить, чтобы снять все возможные инсинуации, связанные с событиями вокруг своей персоны. Прокуроры отметили, что по просьбе М.Саакашвили его допрос может состояться 13 февраля.

В сегодняшнем судебном заседании были допрошены еще трое пострадавших. Следующее заседание состоится 6 февраля в 11:30.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский райсуд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Беркут, Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.