Суд на следующей неделе проведет подготовительное заседание в деле Дронова

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Досудебное расследование в отношении резонансного ДТП в Харькове практически закончено, и вскоре начнется его рассмотрение в судебном порядке. Такое заявление сделал адвокат одного из подозреваемых Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает корреспондент УНН.

“На этой неделе нам будет вручен обвинительный акт, который будет направлен в суд. Закончено уже досудебное расследование, стороны ознакомлены с материалами уголовного производства. А сколько мы в суде будем — это же неизвестно: возможно, месяц, а может быть, год”, - рассказал С.Перепелица.

По словам адвоката, на следующей неделе суд проведет подготовительное заседание. Однако точную дату он пока назвать не может.

Напомним, 18 октября в результате ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще пять пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 “японец” вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя — Елена Зайцева и Геннадий Дронов — находятся под стражей.