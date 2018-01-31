Стало известно, какими необычными именами называли детей в 2017 году

КИЕВ. 31 января. УНН. Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает УНН.

"Уже стало доброй традицией подготовка управлениями госрегистрации актов гражданского состояния Минюста статистики о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей. В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - сказала Елена Сукманова.

В рейтинге самых популярных имен в столице - София, Мария, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Соломия, Милана, Елизавета, Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Владислав и Матвей.

Заместитель Министра юстиции отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. Среди таких женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Напомним, украинцы в 2016 году давали новорожденным необычные имена, такие как Версалия, Росса, Фаддей, Кнека, Новелла, Вайз, Лянард, Сероб.