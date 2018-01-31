В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ. 31 января. УНН. В среду Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела очередное заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

Во время заседания, в частности, украинская сторона отметила несоблюдении режима тишины в зоне АТО.

"Украинская сторона в очередной раз обратила внимание на ненадлежащее исполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности ТКГ о введении т.н. "Рождественского" перемирия, которое начало действовать с 23 декабря 2017 года. С тех пор украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО", - отметила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, на предыдущей встрече 18 января стороны в Минске обменялись списками удерживаемых лиц.