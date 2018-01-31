Количество мошеннических операций в интернете выросло в прошлом году - НБУ

КИЕВ. 31 января. УНН. В прошлом году количество мошеннических операций в сети интернет возросло. Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“В 2017 году существенно выросло количество незаконных действий/сомнительных операций, проводившихся в сети интернет. Такой тренд объясняется изменением фокуса внимания мошенников из технологических методов мошенничества на человеческий фактор. При этом оплата в торговой сети, становится одним из самых безопасных способов использования платежных карт”, - отметил он.

Также по его словам, количество мошеннических операций с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год снизилось до 77,6 тысяч случаев (в 2016 году — почти 95 тысяч случаев). Традиционно наибольшее количество мошеннических случаев приходится на крупные города Украины (с населением более одного миллиона человек) и крупнейшие области — до 97%.

В Нацбанке напомнили, что пользователи платежных карточек должны быть осмотрительными и не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код к карте), а также логин/пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации платежей или входа в веб-банкинг (представители банков никогда не спрашивают эту информацию). Кроме того, в НБУ посоветовали пользоваться услугами sms-информирования и применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек.

Напомним, в 2017 году на один миллион безналичных операций приходилось 25 мошеннических.