Резкие колебания температур и паводок ожидают в Закарпатье в феврале

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. В течение 1-4 февраля на Закарпатье ожидают резкие колебания температуры с + 4 ° до -6 ° и возможный паводок в результате снеготаяния и выпадения сильных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"Последние трое суток за счет поступления теплой воздушной массы из Средиземноморья на Закарпатье сохранялась теплая погода с небольшими осадками. Однако с 1 по 4 февраля погода в области будет определяться циклонными процессами и прохождением фронтальных разделов. 1-2 февраля ожидаются дожди, 3 февраля - преимущественно сильные дожди, на высокогорье мокрый снег и снег, вечером 3 и ночью 4 февраля - с переходом по области в мокрый снег и снег, местами метель. Минимальные температуры за этот период составят 0-5 ° тепла, ночью 4 февраля состоится снижение температуры воздуха до 1-6° мороза. На высокогорье формироваться сложные отложения, местами гололед, на дорогах большей части области будет образовываться гололед", - сообщают в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве 1 февраля ожидают мокрый снег и дождь

В течение 1-3 февраля в результате снеготаяния и выпадения сильных осадков в виде дождя ожидается повышение уровней воды в реках Закарпатья. Наиболее интенсивное развитие паводковой ситуации возможно на реках западной и центральной части области. Вследствие переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни.