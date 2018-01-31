Комитеты сената Польши поддержали законопроект с запретом "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 31 января. УНН. Сенаторы двух комитетов польского сената без поправок поддержали изменения в закон об Институте национальной памяти, хотя во время заседания предлагалось исключить из изменений в закон норму о "преступлениях украинских националистов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN 24.

"Польше нужны инструменты для борьбы за доброе имя... Предусмотренная в законе ответственность... будет применяться в конкретно определенных ситуациях и предназначена для предотвращения клеветы в отношении Польши как государства и как нации", - сказал во время заседания комитетов сената по правам человека и по вопросам культуры и СМИ заместитель главы МИД Польши Ян Дзедзичак.

Он также отметил, что окончательную оценку таким делам будет давать суд.

Во время заседания комитетов сенатор от "Гражданской платформы" Ежи Федорович предлагал исключить из изменений в закон норму о "преступлениях украинских националистов".

"Мы считаем, что эта статья не нужна", - отмечал он.

Согласно изменениям, которые польский сейм уже принял 26 января, уголовному преследованию подлежат лица, которые публично говорят о "польских лагерях смерти" для определения нацистских лагерей смерти, созданных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной Германией Польши или приписывают полякам участие в Холокосте. Кроме того, подобное наказание грозит за "умаление ответственности настоящих исполнителей этих преступлений".

Действие закона не распространяется на художественную или научную деятельность. Новые положения будут касаться как польских граждан, так и иностранцев.

Положения, которые сейм принял 26 января, привели к негативной реакции Израиля и Украины, изменения раскритиковали власти обеих стран. В частности, МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу решения польского сейма о запрете "бандеровской идеологии".

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за скорейшее принятие поправок в закон об ИНП.