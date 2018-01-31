Контрактник розукомплектував военную электронику на 800 тыс. гривен

КИЕВ. 31 января. УНН. В Житомирской области военный-контрактник для "дополнительного заработка" розукомплектував военную электронную технику на сумму около 800 тыс. грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

"Работники отдела спецполиции и следователи полиции области вместе с военной прокуратурой задержали 20-летнего военнослужащего, подозреваемого в разукомплектованию современного компьютерного оборудования учебного центра воинской части. Молодчик в течение декабря-января демонтировал стоимостные детали и реализовал их через торговую сеть", - говорится в сообщении.

Проблемы в налаживании учебного центра обнаружили сами военные во время очередного тестового запуска системы

В ходе расследования подозрение пало на солдата - жителя Запорожской области, который проходил военную службу в одной из частей Житомирской области.

По собранной оперативниками информации, парень на протяжении последних двух месяцев потратил на собственные прихоти более 100 тыс. грн.

В целом, по оценкам специалистов, нанесенный им воинской части ущерб составляет около 800 000 гривен.

Было установлено, что обычно он пользовался услугами одного и того же торгового заведения, а уже оттуда стоимостные детали разошлись по всей стране.

Совместными усилиями правоохранителей установлено местонахождение большей части похищенного имущества, которое сейчас изъяты.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим ... военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога в размере 260 тыс. грн.

Как сообщал УНН, военнослужащего одной из частей Вооруженных Сил Украины, который бежал из в/ч и более года скрывался, лишили свободы на три года.