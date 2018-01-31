В столичной полиции опровергли информацию о похищении человека

КИЕВ. 31 января. УНН. В киевской полиции опровергли информацию о похищении человека в Дарницком районе города. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Работники правоохранительных органов провели учения в Дарницком районе столицы. Похищение человека не было", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что в некоторых украинских СМИ ранее появилось сообщение о том, что 31 января в Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину - его запихнули в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, полиция установила трех боевиков, которые в 2014 году похитили, пытали, а затем расстреляли четырех церковников в Славянске.