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На свитерах олимпийской сборной Норвегии рассмотрели нацистьки символы

На свитерах олимпийской сборной Норвегии рассмотрели нацистьки символы

КИЕВ. 31 января. УНН. Интернет-пользователи разглядели на свитерах олимпийской команды Норвегии по горнолыжному спорту нацистские символы, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

На темно-серых свитерах, которые были подготовлены для Олимпиады в Пхенчхане, вышитые две руны, которые пришли с древнескандинавской мифологии.

Руна бога войны Тиир (Týr), которая была выбрана для сборной и символизирует победу и силу, давно используется крайне правыми группами и булла официальной эмблемой школы лидерства нацистской Германии времен Адольфа Гитлера.

Другая руна - древо жизни Иггдрасиль, которое означает человека, популярная в скандинавских неонацистов.


Также сообщается, что несколько спортсменов отказались носить свитера.

В компании-производителя отметили, не будут снимать продукцию с производства, поскольку изображенная на ней символика является "частью скандинавской культуры".

Напомним, Украина на зимней Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена.

Источник: УНН
Теги: Норвегия, форма, Олимпиада-2018
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