Фильм "Киборги" собрал в прокате рекордные 22 млн гривен

КИЕВ. 31 января. УНН. Фильм "Киборги" собрал в прокате рекордные кассовые сборы - более 22 млн гривен. Об этом в Facebook сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино и телевидения, передает УНН.

"За два месяца проката создан при поддержке Госкино фильм Киборги собрал рекордный для национальных фильмов бокс-офис размером 22 млн 252 тыс. 882 грн. На сегодня фильм увидели 304 тыс. 646 зрителей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за первый уикенд военная драма "Киборги" собрала 8 186 701 грн, обогнав "Дюнкерк" (7919845 грн) и "Ярость" (5387648 грн).