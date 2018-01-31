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Следующее лунное затмение ожидается в июле

Следующее лунное затмение ожидается в июле

КИЕВ. 31 января. УНН. Следующее лунное затмение после явления "голубого кровавого суперлуния", возможность наблюдать которое было в среду, ожидается в июле этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные NASA.

В частности, сегодня можно было наблюдать уникальное тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и "кровавая Луна" - лунное затмение, которое уже завершилось.

В NASA отметили, что очередное появление такого "трио" можно будет наблюдать в США 31 января 2037 года.

"Следующее лунное затмение произойдет в ночь с 27 на 28 июля, прежде всего видимое в Африке, Европе и Азии", - добавили в американском управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Источник: УНН
Теги: Луна
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