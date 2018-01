Следующее лунное затмение ожидается в июле

КИЕВ. 31 января. УНН. Следующее лунное затмение после явления "голубого кровавого суперлуния", возможность наблюдать которое было в среду, ожидается в июле этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные NASA.

В частности, сегодня можно было наблюдать уникальное тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и "кровавая Луна" - лунное затмение, которое уже завершилось.

В NASA отметили, что очередное появление такого "трио" можно будет наблюдать в США 31 января 2037 года.

"Следующее лунное затмение произойдет в ночь с 27 на 28 июля, прежде всего видимое в Африке, Европе и Азии", - добавили в американском управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Thanks for joining us for the #SuperBlueBloodMoon! The next appearance of this trio in the U.S. — a total lunar eclipse, a “supermoon” and a “blue moon” — will be Jan. 31, 2037. Mark your calendars and join us again! Discover more about the Moon: https://t.co/jqvrRCANkk pic.twitter.com/PKBJ1sd1Uz