В Минфине пояснили, что предполагает среднесрочное бюджетное планирование

КИЕВ. 31 января. УНН. Принятый правительством законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” введет в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает УНН.

Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают ряд новаций:

введение Бюджетной декларации на среднесрочный период;

обновление бюджетного календаря;

расширение бюджетных правил;

согласование стратегического и бюджетного планирования.

На уровне местных бюджетов как инструмент среднесрочного бюджетного планирования вводятся трехлетние местные финансовые планы.

Документом также предусмотрено, что кроме положений, которые ежегодно определялись в Основных направлениях бюджетной политики, Бюджетная декларация будет также содержать:

совокупную предельную границу расходов и предоставления кредитов как максимально возможный объем бюджетных средств, который можно получить при определенных экономических условиях;

предельную границу для каждого главного распорядителя бюджетных средств;

цели главных распорядителей и показатели результата их деятельность в рамках определенных предельных границ;

оценку фискальных рисков.

Таким образом, Бюджетная декларация будет определять оптимальное распределение между отраслями доступного в среднесрочной перспективе бюджетного ресурса.

Законопроект также вводит новые бюджетные правила, среди которых:

дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП;

предельный дефицит государственного бюджета, который устанавливается законом о государственном бюджете, не может превышать дефицит, определенный в Бюджетной декларации;

предельный объем предоставления государственных гарантий не может превышать 3% доходов общего фонда государственного бюджета;

определяются также случаи уточнения предельных границ расходов и предоставления кредитов из бюджета.

Принятое решение вводит также обзор расходов (spending review) как современный инструмент бюджетного анализа, который направлен на оценку эффективности мер государственной политики в соответствующей сфере и эффективности использования бюджетных средств. Цель этой оценки — выявить неэффективные или неактуальные расходы и повысить эффективность отраслевых политик.

Также, изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено усиление подотчетности и ответственности главных распорядителей за результаты деятельности в соответствующих сферах.

В Минфине уверены, что это даст:

последовательную и предсказуемую бюджетную политику, которая позволит обеспечить финансовую стабильность;

прогнозируемость и эффективность бюджетных расходов, направленную на повышение качества государственных услуг;

усиление бюджетной дисциплины и установление четких правил работы, которые будут придерживаться все участники бюджетного процесса;

контроль и эффективное управление государственным долгом;

изменение фокуса бюджетного планирования от содержания бюджетных учреждений к оказанию качественных государственных услуг.

Напомним, правительство приняло законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”.