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В Минфине пояснили, что предполагает среднесрочное бюджетное планирование

В Минфине пояснили, что предполагает среднесрочное бюджетное планирование

КИЕВ. 31 января. УНН. Принятый правительством законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” введет в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает УНН.

Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают ряд новаций:

  • введение Бюджетной декларации на среднесрочный период;
  • обновление бюджетного календаря;
  • расширение бюджетных правил;
  • согласование стратегического и бюджетного планирования.

На уровне местных бюджетов как инструмент среднесрочного бюджетного планирования вводятся трехлетние местные финансовые планы.

Документом также предусмотрено, что кроме положений, которые ежегодно определялись в Основных направлениях бюджетной политики, Бюджетная декларация будет также содержать:

  • совокупную предельную границу расходов и предоставления кредитов как максимально возможный объем бюджетных средств, который можно получить при определенных экономических условиях;
  • предельную границу для каждого главного распорядителя бюджетных средств;
  • цели главных распорядителей и показатели результата их деятельность в рамках определенных предельных границ;
  • оценку фискальных рисков.

Таким образом, Бюджетная декларация будет определять оптимальное распределение между отраслями доступного в среднесрочной перспективе бюджетного ресурса.

Законопроект также вводит новые бюджетные правила, среди которых:

  • дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП;
  • предельный дефицит государственного бюджета, который устанавливается законом о государственном бюджете, не может превышать дефицит, определенный в Бюджетной декларации;
  • предельный объем предоставления государственных гарантий не может превышать 3% доходов общего фонда государственного бюджета;
  • определяются также случаи уточнения предельных границ расходов и предоставления кредитов из бюджета.

Принятое решение вводит также обзор расходов (spending review) как современный инструмент бюджетного анализа, который направлен на оценку эффективности мер государственной политики в соответствующей сфере и эффективности использования бюджетных средств. Цель этой оценки — выявить неэффективные или неактуальные расходы и повысить эффективность отраслевых политик.

Также, изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено усиление подотчетности и ответственности главных распорядителей за результаты деятельности в соответствующих сферах.

В Минфине уверены, что это даст:

  • последовательную и предсказуемую бюджетную политику, которая позволит обеспечить финансовую стабильность;
  • прогнозируемость и эффективность бюджетных расходов, направленную на повышение качества государственных услуг;
  • усиление бюджетной дисциплины и установление четких правил работы, которые будут придерживаться все участники бюджетного процесса;
  • контроль и эффективное управление государственным долгом;
  • изменение фокуса бюджетного планирования от содержания бюджетных учреждений к оказанию качественных государственных услуг.

Напомним, правительство приняло законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”.

Источник: УНН
Теги: бюджет, Минфин
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