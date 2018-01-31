В Минфине пояснили, что предполагает среднесрочное бюджетное планирование
КИЕВ. 31 января. УНН. Принятый правительством законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” введет в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает УНН.
Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают ряд новаций:
- введение Бюджетной декларации на среднесрочный период;
- обновление бюджетного календаря;
- расширение бюджетных правил;
- согласование стратегического и бюджетного планирования.
На уровне местных бюджетов как инструмент среднесрочного бюджетного планирования вводятся трехлетние местные финансовые планы.
Документом также предусмотрено, что кроме положений, которые ежегодно определялись в Основных направлениях бюджетной политики, Бюджетная декларация будет также содержать:
- совокупную предельную границу расходов и предоставления кредитов как максимально возможный объем бюджетных средств, который можно получить при определенных экономических условиях;
- предельную границу для каждого главного распорядителя бюджетных средств;
- цели главных распорядителей и показатели результата их деятельность в рамках определенных предельных границ;
- оценку фискальных рисков.
Таким образом, Бюджетная декларация будет определять оптимальное распределение между отраслями доступного в среднесрочной перспективе бюджетного ресурса.
Законопроект также вводит новые бюджетные правила, среди которых:
- дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП;
- предельный дефицит государственного бюджета, который устанавливается законом о государственном бюджете, не может превышать дефицит, определенный в Бюджетной декларации;
- предельный объем предоставления государственных гарантий не может превышать 3% доходов общего фонда государственного бюджета;
- определяются также случаи уточнения предельных границ расходов и предоставления кредитов из бюджета.
Принятое решение вводит также обзор расходов (spending review) как современный инструмент бюджетного анализа, который направлен на оценку эффективности мер государственной политики в соответствующей сфере и эффективности использования бюджетных средств. Цель этой оценки — выявить неэффективные или неактуальные расходы и повысить эффективность отраслевых политик.
Также, изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено усиление подотчетности и ответственности главных распорядителей за результаты деятельности в соответствующих сферах.
В Минфине уверены, что это даст:
- последовательную и предсказуемую бюджетную политику, которая позволит обеспечить финансовую стабильность;
- прогнозируемость и эффективность бюджетных расходов, направленную на повышение качества государственных услуг;
- усиление бюджетной дисциплины и установление четких правил работы, которые будут придерживаться все участники бюджетного процесса;
- контроль и эффективное управление государственным долгом;
- изменение фокуса бюджетного планирования от содержания бюджетных учреждений к оказанию качественных государственных услуг.
Напомним, правительство приняло законопроект “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”.