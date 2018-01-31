Подозреваемая по делу "вышек Бойко" заверила, что не общалась с Януковичем и Арбузовым

КИЕВ. 31 января. УНН. Председатель наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Наталья Игнатченко, подозреваемая в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко", заверила, что не общалась с Виктором Януковичем, Сергеем Арбузовым и другими должностными лицами. Об этом она сказала сегодня в Печерском районном суде Киева, где рассматривается ходатайство ГПУ об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

"Что я хочу по этому делу сказать. С этими людьми: Янукович, Арбузов, Азаров, я не общалась, когда они были на должностях. Я не поддерживала связей по поводу там "Нафтогаз" с этими чиновниками. Я знала одного Кацубу. Я написала, по какому поводу я знала его. Его жена работала в моем банке секретарем. Поэтому это все мои общения", - сказала Игнатченко.

К тому же, отметила она, что стала банкиром только в апреле 2012 года, а именно возглавила наблюдательный совет - "Диапазон-Максимум Банк".

"Я бы хотела встретиться хотя бы с одним человеком, который дал бы показания против меня", - уточнила она.

Напомним, прокуратура просит Печерский районный суд Киева выбрать председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Натальи Игнатченко, подозреваемой в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко" максимальный срок содержания под стражей 60 дней.

Также напомним, сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения председателю наблюдательного совета "Вернум банка" Натальи Игнатченко.

Как сообщал УНН, сегодня Генпрокурор Юрий Луценко написал, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Натальи Игнатченко и гражданину Фролову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.