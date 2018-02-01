Экс-главу Администрации морпортов арестовали с возможностью внесения 12 млн грн залога

КИЕВ. 31 января. УНН. Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 12 млн грн залога экс-главе ГП "Администрация морских портов Украины", передает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

“30 января Следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами САП и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП „Администрация морских портов Украины“ экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн”, — говорится в сообщении.

При этом суд избрал директору ООО “Техморгидрострой Николаев” арест с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

В то же время, как сообщили в САП, избрание меры пресечения другим задержанным фигурантам вероятно причастным к хищению средств ГП АМПУ происходит сегодня в Соломенском суде Киева.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о подозрении 8 бывшим и нынешним чиновникам “Администрации морских портов Украины” в завладении 247 млн гривен.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (“Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой”).

Напомним, 29 января НАБУ проводило обыск на территории Одесского филиала Государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”.