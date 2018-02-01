Украинские военные заявили об установлении контроля над одним из сел Луганской области
КИЕВ. 31 января. УНН. Силы антитеррористической операции (АТО) взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. Такую информацию обнародовало в среду, 31 января, Министерство обороны Украины на своем сайте со ссылкой на "Военное телевидение", передает УНН.
Украинские военные в последнее время улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль, говорится в материале.
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По данным Минобороны, количество жителей Новоалександровки составляла 124 человека. С начала боевых действий их осталось меньше 20 человек. С лета 2014 года здесь отсутствует электроснабжение.