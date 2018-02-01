КИЕВ. 31 января. УНН. Чешское правительство вдвое увеличило квоты на прием работников из Украины, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий на своей странице в Twitter, передает УНН.

"По предложению Министерства иностранных дел Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9600 до 19600 в год", - написал он.

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По его словам, план правительства также касается работников из Монголии и Филиппин, однако он будет применен к ним в меньшей степени.

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"Мы реагируем на проблемы работодателей относительно нехватки рабочей силы", - пояснил Стропницкий в сообщении.