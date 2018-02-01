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Чешское правительство вдвое увеличило квоты на прием работников из Украины

Чешское правительство вдвое увеличило квоты на прием работников из Украины

КИЕВ. 31 января. УНН. Чешское правительство вдвое увеличило квоты на прием работников из Украины, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий на своей странице в Twitter, передает УНН.

"По предложению Министерства иностранных дел Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9600 до 19600 в год", - написал он.

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По его словам, план правительства также касается работников из Монголии и Филиппин, однако он будет применен к ним в меньшей степени.

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"Мы реагируем на проблемы работодателей относительно нехватки рабочей силы", - пояснил Стропницкий в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, работа
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