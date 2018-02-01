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В Сумской области СБУ разоблачила наркогруппировку, в который входил работник полиции

КИЕВ. 31 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность группировки, в состав которого входил работник подразделения противодействия наркопреступности Нацполиции в Сумской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции вместе с двумя жителями Конотопа создали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Для сокрытия своих действий злоумышленники постоянно меняли местоположение "производства". Наркодельцы сбывали психотропы и каннабис "клиентам" с помощью почтовых отправлений.

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали всех участников группировки. Во время обысков сотрудники СБ Украины изъяли амфетамин, прекурсоры, оборудование для производства "синтетики" и каннабис", - отметили в пресс-службе.

Следователями СБУ решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 305, 307 и 311 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции.

Как сообщал УНН, в Киеве разоблачили группировку, которое сбывала тяжелые наркотики в ночных клубах.

Источник: УНН
Теги: СБУ, наркотики, наркоторговля
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