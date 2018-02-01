Фото и видеофиксация нарушений ПДД заработает в этом году - МВД

КИЕВ. 31 января. УНН. В 2018 году в Украине будет введена фото и видеофиксация нарушений ПДД, а также обязательная фиксация такого нарушения ПДД как превышение скорости. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко, пишет УНН.

"Подчеркиваем, что в этом году обязательно ... пойдем путем восстановления, но уже на гораздо более профессиональной основе, автоматической фото-, вфидеофиксации нарушений ПДД, а также обязательно восстановим фиксацию такого нарушения ПДД как превышение скорости, которое пока не фиксируется", - рассказал он.

По словам Шевченко, новые правила по ограничению скорости движения транспортных средств в населенных пунктах - это пока единственное изменение ПДД, которое заработало в Украине.

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"Именно такие параметры рекомендует ВОЗ и именно такой параметр действует в населенных пунктах цивилизованных стран Европы и мира, и он абсолютно научно просчитан как наиболее безопасный параметр скорости ТС в населенных пунктах", - пояснил представитель МВД.

Напомним, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.

При этом в МВД заявили, что новая система штрафов за нарушение ПДД еще не начала действовать.