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Редактор интернет-издания Гужва попросил политического убежища в Австрии

Редактор интернет-издания Гужва попросил политического убежища в Австрии

КИЕВ. 31 января. УНН. Главный редактор интернет-издания Игорь Гужва обратился к властям Австрийской Республики с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... я обратился к властям Австрийской Республики с просьбой о предоставлении политического убежища", - написал Гужва.

Журналист также отметил, что выехал абсолютно легально.

"6 января закончилось действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева. После этого я свободно покинул страну", - пояснил Гужва.

Напомним, 23 июня 2017 года прокуратура Киева вручила уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство) руководителю интернет-издание Игорю Гужве.

Источник: УНН
Теги: Украина, журналист, Австрия, политическое убежище
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