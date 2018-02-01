Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в третий раз оказался в числе номинантов на Нобелевскую премию мира. В этом году компанию в номинации ему составили экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден и курдские ополченцы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Трамп уже в третий раз среди кандидатов на присуждение Нобелевской премии мира, отмечает издание.

По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году - за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы", а также якобы планируемом возрождения Стратегической оборонной инициативы США, которая предусматривает создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы".

Как сообщил изданию член парламента от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде, он номинировал на награду сотрудницу российской "Новой газеты" Елену Милашин, а также выдвинул на премию мира экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, который живет в РФ.

Кроме того, стало известно, что депутат норвежского парламента от правящей в составе коалиции правой Партии прогресса Химаншу Гулати заявил изданию Nettavisen, что выдвинул на премию мира курдские военизированные формирования "Пешмерга".

31 января - последний день, когда принимаются номинации на Нобелевскую премию мира 2018 года, лауреата которой объявят в октябре. В последние годы на премию ежегодно выдвигают от 200 до 400 человек и организаций. По традиции списки номинантов не публикуются, но ежегодно сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования.

До объявления лауреата премии остается более девяти месяцев - Норвежский нобелевский комитет объявит свое решение в Осло в октябре. Отметим, в прошлом году лауреатом награды стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Напомним, Президента Украины призвали выдвинуть творчество Лины Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе в 2018 году.