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Новый сезон сериала "Форс-мажоры" снимут без невесты принца Гарри

Новый сезон сериала "Форс-мажоры" снимут без невесты принца Гарри

КИЕВ. 31 января. УНН. Сериал "Форс-мажоры" продлили на 8 сезон без актрисы Меган Маркл, которая в мае должна выйти замуж на принца Гарри. Об этом сообщает Deadline, передает УНН

Так, сообщается, что компания USA Network представила обновленный актерский состав на следующий сезон "Форс-мажоров".

После окончания 7 сезона, актеры Патрик Дж. Адамс и Меган Маркл не будут принимать участия в съемках. В 8 сезоне продолжат работу такие актеры как Гэбриел Махт, Сара Рафферти и Рик Хоффман, также к касту присоединится актер Дьюли Хилл.

Оставшиеся серии седьмой части начнут выходить с 28 марта. Двухчасовой финал покажут 25 апреля, в частности, будет представлен конец истории для персонажей Маркл и Адамса. Как ожидается, их герои поженятся, причем этот эпизод будет показан за пару недель до настоящей свадьбы Маркл и принца Гарри.

Напомним, по случаю помолвки Принц Гарри и актриса Меган Маркл сделали романтическую фотосессию.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, сериалы
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