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В Киеве могут появиться участки с высоким лимитом скорости 50 км / ч - Шевченко

В Киеве могут появиться участки с высоким лимитом скорости 50 км / ч - Шевченко

КИЕВ. 31 января. УНН. В Киеве могут появиться участки дорог с “высшим” скоростным порогом, чем 50 км/ч. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала “5 канал”, передает УНН.

“Нынешняя редакция правил дорожного движения спокойно позволяет на некоторых участках дорог местной власти по обязательному согласованию с полицией устанавливать и меньше, и выше скоростные режимы”, — отметил он.

На уточняющий вопрос, будет ли в Киеве установлено “высшие режимы” на дорожных участках, Шевченко ответил утвердительно.

“Будут. Это зависит от городских властей Киева — если горсовет Киева выходит с инициативами, я знаю она вышла, и привела несколько участков, где она хотела установить выше скоростной порог чем 50 км/ч, действующая редакция закона позволяет это делать с обязательным согласованием с правоохранительными органами, в данном случае с патрульной полицией”, — рассказал директор Департамента коммуникаций МВД.

Как ранее сообщал УНН, в 2018 году в Украине будет введен фото и видеофиксацию нарушений ПДД, а также обязательную фиксацию такого нарушения ПДД как превышение скорости. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко.

Источник: УНН
Теги: транспорт
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