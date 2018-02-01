Правозащитники: содержание 41 узника в Гуантанамо обходится США в 445 млн долларов в год

КИЕВ. 31 января. УНН. Содержание 41 узника спецтюрьмы для террористов на военно-морской базе США в Гуантанамо (Куба) обходится американским налогоплательщикам в 445 млн долларов США в год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление одного из наиболее известных правозащитных организаций в США - Американского союза защиты гражданских свобод.

В распространенном заявлении она подвергла критике решение президента Дональда Трампа отменить указ его предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы. О нем хозяин Белого дома объявил, выступая во вторник с посланием “О положении страны” на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Трамп подчеркнул, что террористов надо уничтожать, а “при необходимости задерживать и допрашивать”.

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“Трамп делает большую ошибку, ухудшая и без того ужасную ситуацию с нарушениями прав человека в Гуантанамо”, — считают правозащитники.

Как ранее сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед американским конгрессом с речью “О положении страны” прокомментировал отмену указа бывшего президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо.