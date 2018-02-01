SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Американская компания SpaceX в среду осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск ракеты-носителя Falcon 9 с спутником GovSat-1 на борту. Трансляция велась на сайте SpaceX, информирует УНН.

Старт был дан в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 четверга по киевскому времени). Аппарат GovSat-1 принадлежит совместному предприятию власти Люксембурга и базируется в этой стране SES.

Спутник, изготовленный компанией Orbital ATK, предназначенный для обеспечения передачи данных по защищенному каналу для нужд власти, в том числе и для нужд военных. Какие государства, кроме Люксембурга, смогут его использовать, в SpaceX не уточняют. Срок эксплуатации GovSat-1, как ожидается, составит около 15 лет. Его масса — примерно 4 т.

По словам диспетчера запуска, представители правительства Люксембурга прибыли во Флориду, чтобы лично понаблюдать за стартом.

Как ранее сообщал УНН, глава компании SpaceX Ілон Маск оголосів, что перший запуск ракети-носія Falcon Heavy состоится 6 лютого.