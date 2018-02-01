В Одесской области в школе взорвался тепловой котел

ОДЕССА - КИЕВ. 1 февраля. УНН. В котельной Виноградовского общеобразовательной школы Арцизского района произошел взрыв. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

“Во время выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на расстоянии 25 метров от школы, в помещении одноэтажного котельные от высокого давления сорвало крышку твердотопливного котла. На момент происшествия кочегара на месте происшествия не было. В результате взрыва пострадавших нет. Повреждена крыша помещения”, - говорится в сообщении.

Следственным отделением Арцизскому ОП открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, курс “Основы христианской этики” является межконфессиональным и излагается в школах только с согласия родителей . Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.