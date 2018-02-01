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Цуренко и Свитолина пропустят матч Кубка Федерации против Австралии

Цуренко и Свитолина пропустят матч Кубка Федерации против Австралии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Определились составы сборных Украины и Австралии на глазное матчевое противостояние первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Украина будет представлена ​​довольно молодыми участницами - дебютантками 15-летней Мартой Костюк и 14-летней Дарьей Лопатецкой, а также сестрами Людмилой и Надеждой Киченок.

Капитаном нашей команды станет Михаил Филима.

Таким образом, первые ракетки Украины Леся Цуренко и Элина Свитолина не помогут сборной в этот раз.

Но лидеры австралиек 16-я ракетка мира Эшли Барти и 25-Дарья Гаврилова присутствуют в составе Австралии. Также в ростере присутствуют Дестани АЙава и Кейси Дельаква.

Добавим также, матчевая встреча сборных пройдет 10-11 февраля на травяном покрытии в Канберре (Австралия).

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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