Цуренко и Свитолина пропустят матч Кубка Федерации против Австралии
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Определились составы сборных Украины и Австралии на глазное матчевое противостояние первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Украина будет представлена довольно молодыми участницами - дебютантками 15-летней Мартой Костюк и 14-летней Дарьей Лопатецкой, а также сестрами Людмилой и Надеждой Киченок.
Капитаном нашей команды станет Михаил Филима.
Таким образом, первые ракетки Украины Леся Цуренко и Элина Свитолина не помогут сборной в этот раз.
Но лидеры австралиек 16-я ракетка мира Эшли Барти и 25-Дарья Гаврилова присутствуют в составе Австралии. Также в ростере присутствуют Дестани АЙава и Кейси Дельаква.
Добавим также, матчевая встреча сборных пройдет 10-11 февраля на травяном покрытии в Канберре (Австралия).