Сенат Польши принял закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки “польские лагеря смерти” и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN 24.

Согласно этому документу наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения “польские лагеря смерти” и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений Третьего Рейха, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду “бандеровской” идеологии и возражения Волынской резни.

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При обсуждении поправок в Сенате была поднята тема трагических событий 10 июля 1941, когда во время еврейского погрома в городе Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1,5 тыс. евреев. Долгое время считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки. Александр Квасьневский, занимавший пост президента Польши в 1995-2005 годах, в 2001 году принес извинения за это преступление, но нынешний президент Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом — ложь. Сейчас сенатор Богдан Борусевич задался вопросом, кто теперь будет заниматься этой темой — суд или эксперты-историки.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши и Израиля. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за свидетельства жертв Холокоста. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.

В свою очередь польские власти заявили, что не намеренны ничего менять и ускорили работу над законопроектом. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны только защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации (распространение о лице недостоверной информации, которая унижает ее честь и достоинство, наносит ущерб деловой репутации), никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанную с холокостом.

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Израильский мемориальный комплекс “Яд ва-Шем”, крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять “непростую правду” об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимых Варшавой.

“Яд ва-Шем” ... выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который грозит сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время Холокоста“, — говорится в заявлении центра.

В ответ на позицию Израиля польские националисты хотели устроить манифестацию возле посольства этой страны в Варшаве. Городской совет польской столицы дал разрешение на проведение этого мероприятия, но воевода мазовецкий, руководствуясь соображениями безопасности, но не имея полномочий запретить манифестацию, запретил передвижение людей по прилегающим к дипмиссии улицам до 5 февраля.

Следующим шагом в принятии закона будет его подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, Сейм принял закон движения Kukiz’15, запрещающий “бандеровский движение”. Один из пунктов закона касался “криминализации в Польше и наказание за сомнения в преступлении геноцида на Волыни и Восточной Малой”.