Запущена с российского космодрома ракета вывела спутники на промежуточную орбиту

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Разгонный блок "Фрегат" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" во время третьего пуска с космодрома Восточный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Есть отделение разгонного блока от третьей ступени ракеты-носителя”, — сказал диктор на стартовой площадке.

“Канопус” выведут на расчетную орбиту высотой около 510 километров в 5.16 по киевскому времени. В 6.50 на орбитах будут все 11 спутников.

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Третий пуск с космодрома “Восточный” планировался 22 декабря 2017. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник “Метеор-М” и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенное дату.

После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск “за” 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года “Роскосмос” уточнил, что пуск планируется первого февраля.

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Следует отметить, что в 2017 году РФ заняла второе место в мире по количеству запусков ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 21% (19 пусков), против 32% в США (29 пусков). Количество российских пусков: 19, среди которых успешных: 17.

Однако украинское информационное пространство упорно игнорировал успешные запуски российских космических ракет, фокусируясь на неудачных при том, что в Украине нет ни одного космодрома, а в списке запусков украинских ракет космического назначения с 2017 красуется гордый ноль. Также в Украине фактически отсутствуют космические аппараты на орбите (за исключением одного студенческого наноспутника PolyITAN-1), хотя, по мнению Александра Солонтая, “украинская кооперация в космических программах дает возможность сэкономить деньги”. Правда, успешная реализация того же проекта “Либідь” по созданию национального спутника космической связи со своим космическим аппаратом на геостационарной орбите позволила бы предоставлять услуги регионального и зарубежного телевидения, радиовещания, мультимедиа и Интернет (а не платить другим странам за доступ к их космическим спутникам).

Как ранее сообщал УНН, на 68-м году жизни ушел из жизни первый (и на сегодняшний день единственный) космонавт Украины, совершивший полет в космос, Леонид Каденюк.