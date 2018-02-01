КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается сухая погода, осадки маловероятны. Температура воздуха днем ​​составит 2-9 градусов тепла, на востоке 0-4 градуса мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В западных областях осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​4-9 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

В восточных областях - сухо и холодно. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​3-9 градусов тепла.