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Четверг, 1 февраля 2018, 06:25 • Самуил Проскуряков
Сегодня в Украине ожидается сухая погода
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается сухая погода, осадки маловероятны. Температура воздуха днем составит 2-9 градусов тепла, на востоке 0-4 градуса мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях осадков не предвидится. Температура воздуха днем 4-9 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.
В восточных областях - сухо и холодно. Температура воздуха днем 0-4 градуса мороза.
В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.
На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем 3-9 градусов тепла.
Источник: УНН
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