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Сегодня в Украине ожидается сухая погода

Сегодня в Украине ожидается сухая погода

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается сухая погода, осадки маловероятны. Температура воздуха днем ​​составит 2-9 градусов тепла, на востоке 0-4 градуса мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В западных областях осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​4-9 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

В восточных областях - сухо и холодно. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​3-9 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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