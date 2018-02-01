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"Манчестер Юнайтед" уступил "Тотенхему" в центральной игре тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" уступил "Тотенхему" в центральной игре тура АПЛ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. На стадионе “Уэмбли” “Тоттенхэм Хотспур” принимал одного из лидеров Английской Премьер-лиги “Манчестер Юнайтед” во встрече 25-го тура турнира, передает корреспондент УНН.

Розыгрыш с центра поля футболистами “Тоттенхэма” при стартовом свистку арбитра сразу завершился взятия ворот. Кейн выиграл борьбу на втором этаже, мяч долетел до Делле Алле. После заблокированного удара Алле мяч отхватил Кристиан Эриксен и отправил его в сетку — 1:0.

На 28 минуте противостояния прострел Триппьер обернулся к срезки Джонса в собственные ворота. Лучший шанс забить гол был во второй половине в Лукаку, но Лльорис оформил сейв — 2:0.

Таким образом, “шпоры” прервали серию “красных дьяволов” без поражений, которая продолжалась в АПЛ уже 8-м поединков.

Примечательно, что в составе “красных дьяволов” дебютировал звездный новичок чилиец Алексис Санчес. Экс-игрок “Арсенала” провел на поле весь тайм — без результативных действий.

Отметим, что в турнирной таблице “МЮ” с 53 очками находится на второй ступени АПЛ, а “Тоттенхэм” с 48 очками 5-й.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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