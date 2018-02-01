В Словакии опасаются АЧС из Польши и Украины

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности (SPPK) Словакии должно принять срочные меры по предотвращению проникновения вируса АЧС в страну. Об этом заявили в Словацкой сельскохозяйственной и пищевой палате, передает УНН со ссылкой на Professional Pig Community.

Сообщается, что Африканская чума свиней угрожает территории Словацкой Республике из Чехии, Польши и Украины.

В связи с этим, предлагается уменьшить количество диких кабанов на 90%.

"Чтобы избежать любой пандемии, мы должны уменьшить дикую фауну до самого низкого уровня", - считает Президент Охотничьей комиссии "OPK Humenné" Ярослав Дутко.

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Еще 10 января Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности Словацкой Республики выдало специальное разрешение на охоту на диких животных.

Однако, по мнению SPPK, этого недостаточно, и действия должны быть более решительными.

Напомним, из-за распространения АЧС в Польше Украина приняла решение ограничить импорт польской свинины.

Польша на такое шаг отреагировали с удивлением, поскольку убеждена, что именно Украина стала источником распространения болезни свиней на их территории.

Также напомним, в августе прошлого года в Польше решили построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС. Таким образом польские власти планируют защитить своих фермеров от вируса и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью.

Комментируя решение польской власти, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором для отечественной Госпродпотребслужбе.

"Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши - это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.