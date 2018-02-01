Установлен организатор по добыче криптовалюты для финансирования ОРДЛО - Матиос

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правоохранители установили организатора добычи криптовалюты, средства из чего шли в ОРДЛО для закупки оружия и боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Следствием установлено лицо, организовавшее это так называемое производство. Следствием получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения. Сейчас принимаются меры для установления нахождения этого организатора, а также его доставки в органы досудебного расследования", - сообщил он.

Матиос рассказал, что по результатам обысков в одном из предприятий Киева, в частности, в ПАО "Квазар", на площадках нескольких этажей было обнаружено и изъято более 400 ферм для майнинга криптовалюты, более 1 тыс. блоков питания, более 1 тыс. видеокарт, около 1,5 тыс. жестких дисков, около 500 материнских плат, а также ноутбуки, системные блоки, документы, в том числе, подтверждающие перечисление средств на территорию с банковскими реквизитами РФ.

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Кроме того, по его словам, во время обыска по месту фактического расположения ферм, в том числе, в Черкассах, установлено несанкционированную врезку в общую сеть электроэнергии.

Предварительно, уточнил он, специалисты облэнерго оценивают неуплату за использованную электроэнергию до 800 тыс. грн в месяц.

Напомним, ГПУ и СБУ прекратили деятельность "ферм" по добыче криптовалюты, средства которых направлялись в "ЛНР/ДНР".