Из-за пожара в больнице Днепра было эвакуировано 450 человек

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Пожарные ликвидировали пожар в больнице Днепра, на время тушения огня были эвакуированы 450 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"1 февраля в 12:57 поступило сообщение о пожаре в помещении многопрофильной больницы по улице Титова города Днепр. Горели простенки и перекрытия на общей площади 20 квадратных метров на 4-м этаже поликлинического отделения. Из помещения поликлиники до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли около 450 человек", - говорится в сообщении.

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Пожар был локализован в 14:20 и в 14:58 - ликвидировано. К ликвидации привлечено 50 человек личного состава и 11 единиц техники.

Проводится проливка и дальнейшее разбор конструкций. Погибших и пострадавших не обнаружено.