Супрун спутала Пирогова с Лениным - нардеп

КИЕВ. 1 февраля. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, вероятно, перепутала известного ученого Николая Пирогова с Лениным, говоря о том, что средства необходимые для ребальзамирования ученого следует передать на закупку лекарств. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма.

Он отметил, что не хотел бы комментировать заявления и действия Супрун - она ​​не является и.о. министра здравоохранения, ведь пребывание в таком статусе в течение двух лет противоречит законодательству.

"Человек без высшего образования, человек, который рассказывает о своих достижениях медицинских знаний, а документов нет и такого человека ставят министром. Во-первых, стоит спросить она вообще знает, кто такой Пирогов, возможно она его путает с Лениным", - предположил Шурма.

По мнению нардепа, если есть необходимость очередного бальзамирования тела Пирогова, то это необходимо сделать.

"... если есть музей, есть потребность сохранить тело Пирогова и вопрос цены в 200 тыс. грн, что на сегодня, даже менее 10 тыс. долл., то говорить о том, что эти деньги нужны на препараты, в то время как она 6 млрд грн перечислила на иностранные счета и за 2016 все препараты не поступили, а за 2017 год тем более, то это просто не комментируется и не укладывается в голове", - сказал нардеп.

Напомним, и.о. министра Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook проводит опрос по поводу того, нужно ли ребальзамировать тело выдающегося врача Пирогова (стоимость процедуры 199 034 грн) или направить эти средства на закупку лекарств, например, для лечения острого лейкоза.

Напомним, вокруг международной закупки лекарств неоднократно возникали скандалы. В частности речь идет о поставках лекарств для онкобольных детей. Такие лекарства поставлялись в Украину с чрезвычайно коротким сроком годности и врачи просто не успевали их использовать и вынуждены были списывать.