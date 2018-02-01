В СБУ назвали криптовалюту наиболее эффективным средством финансирования ОРДЛО

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Криптовалюта является наиболее эффективным средством перечисления крупных сумм средств в ОРДЛО. Об этом сказал сегодня на брифинге начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук, передает корреспондент УНН.

"Криптовалюта, поскольку она является анонимной, является наиболее эффективным средством перечисления крупных сумм средств на неподконтрольную территорию. Поэтому есть ряд лиц, которые поддерживают деловые отношения с террористами "ЛНР/ДНР" на территории нашего государства. Кроме того, у нас есть информация, она еще пока не будет разглашена, о том, что на территории "ЛНР/ДНР" также есть места генерации криптовалюты", - сказал он.

А.Климчук отметил, что те криптовалюты, которые сгенерированы на территории Украины, определенные лица перечисляют на электронные кошельки, которые затем переводят в наличность на территории ОРДЛО.

Как сообщал УНН, ГПУ и СБУ прекратили деятельность "ферм" по выращиванию криптовалют, средства которых направлялись в "ЛНР / ДНР.