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В Литве задержали трех человек за шпионаж в пользу России

В Литве задержали трех человек за шпионаж в пользу России

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает Lrytas, со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.

Сообщается, что двое из задержанных граждан Литвы служили в армии, а третий работал в литовских ВВС. Их обвиняют в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах. Литовские правоохранительные органы, совместно с разведкой, провели десятки обысков по этому делу.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 19 января подписал закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. 

Источник: УНН
Теги: РФ, Литва, шпионаж
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