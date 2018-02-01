В Литве задержали трех человек за шпионаж в пользу России

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает Lrytas, со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.

Сообщается, что двое из задержанных граждан Литвы служили в армии, а третий работал в литовских ВВС. Их обвиняют в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах. Литовские правоохранительные органы, совместно с разведкой, провели десятки обысков по этому делу.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 19 января подписал закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.