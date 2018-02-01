Италия выступила за сохранение всех существующих форматов по урегулированию на Донбассе

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Италия выступает за сохранение всех существующих форматов по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил в четверг глава МИД Италии, председатель ОБСЕ Анджелино Альфано на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает УНН.

"Мы достаточно ясно сказали, что хотим сохранить все существующие форматы. Это "нормандский формат" (Россия, Германия, Франция, Украина), трехсторонняя контактная группа, работа в рамках ОБСЕ", - сказал А.Альфано.

По его словам, на сегодняшний день не существует альтернативы минским договоренностям по урегулированию конфликта на Донбассе.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил о соблюдении Россией минских договоренностей, одновременно обвинив Киев в препятствовании их выполнению.

"Неуклонное выполнение минского комплекса мероприятий (по выполнению минских соглашений) - это единственный путь, несмотря на попытки подорвать мирные перспективы", - сказал он, указав на закон о реинтеграции Донбасса, который, по его словам, "по сути дела, перечеркивает минские соглашения", и закон об образовании, который, по его убеждению, "дискриминирует" в частности русский язык.

По его словам, российская сторона во время работы "нормандского формата" и контактной группы готова вместе на определенную гибкость, в том числе в том, что касается введения в силу закона по Донбассу, по так называемой "формуле Штайнмайера".

Представители сторон также подчеркнули, что они приложат все усилия для того, чтобы в 2018 году был продлен процесс освобождения пленных.

Напомним, 31 января глава МИД Италии Анжелина Альфано посетил Донбасс.



