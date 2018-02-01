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Жители Кропивницкого обнаружили в одном районов города лисицу

Жители Кропивницкого обнаружили в одном районов города лисицу

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в одном из микрорайонов жители Кропивницкого обнаружили дикого зверя — лисицу. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Кировоградской области, передает УНН.

"Около 12 часов патрульные получили сообщение от жителей близлежащих зданий по улице Игита Гаспаряна бегает дикое животное - лиса, которая может иметь признаки бешенства. Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили животное под колесами одной из припаркованных на улице автомобилей. У лисы были рваные раны, вероятнее всего, от укусов собак", - сообщили в пресс-службе.

Патрульные выманили животное из-под авто, вызвали специалистов ветеринарной службы и волонтеров Центра защиты животных "Бим".

Признаков бешенства у животного ветеринары не выявили, поэтому некоторое время, пока не заживут раны, лиса будет находиться под наблюдением врачей государственной ветеринарной службы.

Затем найденное животное планируют передать в местное лесное хозяйство.

Как сообщал УНН, в Запорожье полицейские убили бешеную лису, которая бросалась на людей.

Источник: УНН
Теги: Кропивницкий
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