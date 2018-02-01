Информатора боевиков "ДНР" в Донецкой области лишили свободы на 5,5 лет

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Донецкой области к пяти с половиной годам лишения свободы приговорили информатора террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что в январе 2015 года жительница Волновахского района Донецкой области собирала сведения о дислокации и передвижении сил антитеррористической операции. Полученную информацию женщина с помощью мобильной связи передавала представителю "разведывательного подразделения" боевиков ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в январе 2015 года сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту ее проживания. Ильичевский районный суд Мариуполя признал задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.