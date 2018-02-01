В Феодосию эвакуирован экипаж поврежденного судна, в составе которого 4 украинца

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Восемь граждан Азербайджана и 4 украинцев — экипаж получившего пробоину сухогруза “Берг” под флагом Молдовы, спасатели РФ эвакуировали в Феодосию. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

“В ночь на четверг сухогруз „Берг“, следовавший из порта Азов в турецкий порт Бандырма, получил пробоину, отойдя на 15 км от порта Азов. ...турецкий судовладелец сообщил, что получил пробоину еще на реке Дон, но обнаружил ее уже в море. На борту находились 12 человек экипажа, из которых восемь граждан Азербайджана и четыре — Украины. С борта судна экипаж был эвакуирован в Феодосию”, — говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура АРК зафиксировала 665 фактов незаконных заходов иностранных кораблей в Крым.