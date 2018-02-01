Создатели "Шерлока" рассказали, когда ждать новый сезон

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Создатели британского сериала-адаптации классического романа Артура Конан Дойла о приключениях детектива Шерлока Холмса Стивен Моффат и Марк Геттис в интервью изданию Radiotimes рассказали, что зрителям, вероятно, придется долго ждать новые серии, передает УНН со ссылкой на издание.

“Никто никогда не закрывал двери для „Шерлока“, мы просто постоянно говорим одно и то же, и оно трактуется по-разному. У нас нет немедленного плана, но я буду удивлен, если, учитывая коллективный интерес к этому делу, мы к ней не вернемся”, — сказал С.Моффат.

По его словам, точной даты, когда это произойдет, он назвать не может.

“Возможно, нас ждет более длинный перерыв, я не знаю. Более длинный перерыв? У нас всегда длинные перерывы (между сезонами — ред.)!”, - добавил он.

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По словам Марка Геттиса, авторы сейчас работают над новым проектом, что во многом является причиной затяжного перерыва.

“Мы сейчас делаем ”Дракулу“, и это займет не менее двух лет. Мы не собираемся работать над “Шерлоком”, пока делаем “Дракулу”, — отметил М.Геттис.

Отметим, сериал “Шерлок” — британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе, однако действие происходит (в основном) в наши дни.

В июле и августе 2010 года на телеканалах BBC One и BBC HD были показаны три 90-минутных эпизода первого сезона “Шерлока”. Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий в январе 2014 с показом мини-серии на BBC One 25 декабря 2013 года. Премьера четвертого сезона состоялась в январе 2017 года, перед этим 1 января 2016 года вышел спецвыпуск “Безобразная невеста”.