СБУ разоблачила на взятке двух чиновников львовской железной дороги

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Служба безопасности Украины во Львове разоблачила на взятке одного из руководителей подразделения линейного отдела филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" и его подчиненную. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что руководитель вместе с подчиненной требовали с местного предпринимателя деньги за списание задолженности за потраченную сверх установленного лимита электроэнергию. Свои "услуги" злоумышленники оценили в пятнадцать тысяч гривен - половину от суммы задолженности", - говорится в сообщении.

Должностных лиц задержали в их служебном кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области сделку относительно попытки монополизации предоставления услуг по ремонту государственных судов.