Регистрация | Вход |
USD: 27,84 -0,1653  EUR: 34,68 -0,1051 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 01 февраля 2018 19:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Минфин усовершенствовал механизм "единого окна" на таможнях

Минфин усовершенствовал механизм "единого окна" на таможнях

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В среду, 31 января правительство приняло решение по совершенствованию механизма “единого окна” на украинских таможнях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

“С учетом практического опыта применения автоматической системы информационного обмена по принципу ”единого окна“ и по предложениям представителей бизнеса и независимых экспертов, Минфин подготовил, а правительство 31 января приняло решение по совершенствованию механизма ”единого окна“ на украинских таможнях”, — говорится в сообщении.

Проект постановления КМУ вводит дифференцированный подход к обязательному применению “единого окна” с учетом особенностей транспортных операций. Документ продлевает на 1 год возможности добровольного применения системы “единого окна” в случаях:

  • перемещения товаров транзитом;
  • вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом;
  • ввоза товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

Кроме того, вводится на 90 дней переходный период в виде добровольного применения системы “единого окна” в каждом новом месте таможенного оформления, где начнется применение этой системы.

Среди прочего вводится риск-ориентированный подход к избранию объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет, предусматривающий:

  • при экспорте — осуществление контроля маркировки паллет таможнями и только в случаях, когда товары подлежат таможенному досмотру;
  • при импорте — обзору (инспектированию) будут подлежать 10%, 25%, 50% или 100% подконтрольных грузов в зависимости от уровня риска в разрезе стран-отправителей.

Документ предусматривает включение в перечень товаров, не подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (в том числе в форме предварительного документального контроля) медицинских изделий в т. ч., для диагностики in vitro, активных медицинских изделий, которые имплантируют, вспомогательных средств, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям технических регламентов, а также пестицидов и агрохимикатов, зарегистрированных в Украине.

Напомним, в Федерации работодателей требовали доработать систему “единого окна”.

Источник: УНН
Теги: таможня, Минфин, система
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.