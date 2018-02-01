Зинченко попал в топ-5 футболистов по оценкам матча АПЛ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжил успешные выступления в нынешнем сезоне, сообщает УНН со ссылкой на портал WhoScored.

Авторитетный портал дал оценку Украинский 7,7 - наибольший показатель среди защитников обеих команд встречи 25-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем".

Высший балл за Зинченко получили только Кевин Брюйне - 8,9, Стерлинг - 8,6, Фернандиньо - 8,4 и Агуэро 7,9.

Отметим, что украинский легионер стал лучшим футболистом "Манчестер Сити" по количеству отборов - 5.

Примечательно, что в Зинченко второй раз подряд вышел в старте "горожан" и провел полностью 90 минут в двух баталиях.

Добавим также, на счету украинском в сезоне 2017/18 уже 8 поединков за "Манчестер Сити" - 3 в АПЛ, 1 в Кубке Англии и 4 в Кубке английской лиги.

Напомним, Зинченко отыграл весь матч за "Манчестер Сити" в поединке против "Вест Бромвича".