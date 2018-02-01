"Украинская книга года": стало известно, кто претендует на премию

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Комитет по присуждению ежегодной премии Президента Украины "Украинская книга года" предложил отметить премией три издания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

В частности, в номинации “За выдающиеся достижения в области художественной литературы” предложено премировать книгу Николая Жулинского “Моя Вторая мировая”: роман-хроника в голосах“. Издатель — ООО ”Издательское предприятие “Ярославов Вал”, 2016.

“Эта книга — переплетение детских впечатлений, исторических фактов и человеческих трагедий в водовороте Волынской трагедии. Автор ведет читателя от голосов живых свидетелей о трагических и героических событиях в возрожденных из небытия авторским воображением воспоминаний односельчан, от истории волынского села Новоселки до масштабных событий мирового значения”, - говорится в сообщении.

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В номинации “За весомый вклад в развитие украиноведения” премию предложено присудить книге “Евангелие Бучацкое”. Составитель — Д.В. Степовик. Издатель — ООО “Государственное специализированное издательство художественной литературы ”Днепр“, 2016.

„Евангелие, которое является памятником книжного искусства и миниатюры, было написано для прочтения во время Божественной литургии во второй половине XII — начале XIII в. на Волыни. Эта рукописная книга домонгольского периода получила современное научное название в 1888-1889 гг. по месту хранения от 1712 в мужском монастыре города Бучач. Сейчас священная книга хранится в коллекции Национального музея г. Львова им. Андрея Шептицкого. В книгу вошли факсимиле древней рукописи Евангелия и его перевод на современный украинский язык“, - говорится в сообщении.

В номинации „За содействие в воспитании подрастающего поколения“ предложено отметить премией книгу „Шалахмонесы“ А.Фальковича. Издатель — ООО „Журнал“ Дух и Литера ”, 2016.

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“Это украинско-еврейская книга объединила лучшее из обеих культурных традиций. Издание иллюстрировано работами художника Пинхаса (Павла) Фишеля, выполненные вроде еврейских старопечатных”, - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно Указу Президента Украины от 16 декабря 2009 года № 1058 в Украине учреждена ежегодная премия Президента Украины “Украинская книга года” с целью награждения авторов, издательств и издательских организаций, внесших значительный вклад в популяризацию украинской книги и развитие отечественного издательского дела. Возглавляет Комитет по присуждению Премии Президента Украины — председатель общества “Украина-Мир”, член Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины, писатель, кинодраматург Иван Драч.

Лауреатам премии выплачивается денежная часть премии, размер которой составляет 100 000 гривен. При этом 50 процентов денежной части премии выплачивается автору произведения (соавторам в равных долях, если иное не предусмотрено в соглашении между ними), 50 процентов — издательству или издательской организации.