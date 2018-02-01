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Председатель ГБР считает попыткой дискредитации подделку постановления суда за подписью его жены

Председатель ГБР считает попыткой дискредитации подделку постановления суда за подписью его жены

Роман Труба

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает попыткой дискредитации подделки решения и подписи его жены, которая является судьей Шевченковского районного суда Львова. Об этом говорится в сообщении ГБР на странице в Facebook, передает УНН.

"Он считает это преступлением, является попыткой дискредитации его семьи и его как директора Государственного бюро расследований", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению ГБР, в Шевченковский районный суд Львова поступило обращение якобы от работника одного из посольств по подтверждению подлинности постановления, которое вынесла и подписала судья этого суда. Заметим, что жена Романа Трубы - Александра Баева является судьей Шевченковского райсуда Львова.

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В частности, отмечается, что постановление касается объявления в розыск лица, обвиняемого в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины (подследственность Службы безопасности Украины).

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При этом, сообщили в ГБР, Шевченковский районный суд Львова сообщил прокуратуре Львовской области, обвинительный акт, о котором говорится в обращении посольства, в суд не поступал. Соответственно судья его не рассматривала и не выносила решение. Это означает, что документ был подделан.

"Рассчитываю, что прокуратура области в быстрые сроки предоставит соответствующую оценку, сделает невозможным спекуляции по этому вопросу. Важно выяснить, кто стоит за фальсификацией данного постановления и подписи судьи, является преступлением. Зачем, думаю, и так понятно. Потенциальная кризис, связанный с моей семьей, должна ударить по репутации Государственного бюро расследований, которое уже в этом году начнет расследование. Хочу обратиться к организаторам этого преступления - не получится", - цитирует пресс-служба слова Р.Трубы.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, судья, ГБР
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