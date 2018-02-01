Вечерние пробки в столице достигли отметки в 8 баллов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве сегодня, по состоянию на 18.50, уровень пробок достиг отметки в 8 баллов, передает УНН.

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, улице Крещатик в сторону Бессарабского рынка, на улице Вячеслава Черновола (в обе стороны). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны), на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), проспекте Николая Бажана (в сторону Южного моста) и проспекте Степана Бандеры (в сторону Троещины).

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская (в сторону Подола). Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов и в районе Севастопольской площади.

Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов (в сторону Печерского путепровода) и Леси Украинский (в обе стороны), а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и до Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская (а также в сторону Южного моста).

На данный момент движение затруднено на Южном и Московском (в обе стороны - ремонтные работы) мостах.

Напомним, в 2018 году в Украине будет введена фото и видеофиксация нарушений ПДД, а также обязательная фиксация такого нарушения ПДД как превышение скорости.